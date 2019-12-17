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الريال ينهار بشكل مقلق أمام الدولار والذهب والعملات الأجنبية(أسعار الصرف الآن)
الثلاثاء, 17 ديسمبر, 2019 02:09:00 مساءً

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الريال ينهار بشكل مقلق أمام الدولار والذهب والعملات الأجنبية(أسعار الصرف الآن)
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*يمن برس - الريال
سجل الريال اليمني تراجعا ملحوظا اليوم أمام الدولار والعملات الأجنبية وجاءت أسعار الصرف اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 كالتالي :


 (( أسعار الشراء )) 
⁦ السعودي  : 158
⁦ الدولار     : 600.5
⁦ الإماراتي  : 161
⁦ العماني    : 1540
 ذهب كسر 21 : 24,300

(( أسعار البيع ))
⁦ السعودي  : 158.8 
⁦ الدولار     : 605 
⁦ الإماراتي  : 163 
⁦ العماني    : 1560 
 ذهب كسر 21 : 24,600


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خاص - يمن برس

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