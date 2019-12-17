|
الريال ينهار بشكل مقلق أمام الدولار والذهب والعملات الأجنبية(أسعار الصرف الآن)
الثلاثاء, 17 ديسمبر, 2019 02:09:00 مساءً
النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
*يمن برس - الريال
سجل الريال اليمني تراجعا ملحوظا اليوم أمام الدولار والعملات الأجنبية وجاءت أسعار الصرف اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 كالتالي :
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 158
الدولار : 600.5
الإماراتي : 161
العماني : 1540
ذهب كسر 21 : 24,300
(( أسعار البيع ))
السعودي : 158.8
الدولار : 605
الإماراتي : 163
العماني : 1560
ذهب كسر 21 : 24,600
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك: