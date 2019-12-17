الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / الرئاسة اليمنية تدعو غريفيث للتحلي بالشجاعة وإعلان فشل هذا الاتفاق

الرئاسة اليمنية تدعو غريفيث للتحلي بالشجاعة وإعلان فشل هذا الاتفاق

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

من اتفاق السويد

*يمن برس -متابعة خاصة

قال عبدالملك المخلافي، مستشار الرئيس اليمني، إن اتفاق السويد ولد ميتاً، محملًا الحوثيين مسؤولية فشل تنفيذه، وذلك بعد مرور عام من إعلانه.



ودعا المخلافي المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، الذي يقود جولة جديدة من المباحثات، إلى التحلي بالشجاعة وإعلان انتهاء اتفاق السويد، بدلاً من الخديعة على مدى عام كامل، حد وصفه.



ونقلت "عكاظ" عن المخلافي قوله: اتفاق ستوكهولم ولد "ميتاً"، ولم يكن واضحا أو محدد المعالم، بل فيه قدر كبير من العموميات، وهو ما يلجا إليه الحوثيون دائما في الاتفاقات للتنصل منها.



وأشار إلى أن الحوثيين مخادعون و ليسوا مهيئين للسلام ، والاتفاقات معهم يجب أن تتوافر فيها ضمانات أعلى من تلك التي توافرت في ستوكهولم.



وأكد أن الحوثيين استفادوا من هذا الاتفاق الذي لم يكن كافياً ولا منصفاً لتقديم أنفسهم على أنهم موافقون على السلام، على الرغم من أن هدفهم منه تمثل في إيقاف تحرير الحديدة وإضاعة الوقت وإدخال المجتمع الدولي والشرعية في "متاهات" جديدة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال عبدالملك المخلافي، مستشار الرئيس اليمني، إن اتفاق السويد ولد ميتاً، محملًا الحوثيين مسؤولية فشل تنفيذه، وذلك بعد مرور عام من إعلانه.ودعا المخلافي المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، الذي يقود جولة جديدة من المباحثات، إلى التحلي بالشجاعة وإعلان انتهاء اتفاق السويد، بدلاً من الخديعة على مدى عام كامل، حد وصفه.ونقلت "عكاظ" عن المخلافي قوله: اتفاق ستوكهولم ولد "ميتاً"، ولم يكن واضحا أو محدد المعالم، بل فيه قدر كبير من العموميات، وهو ما يلجا إليه الحوثيون دائما في الاتفاقات للتنصل منها.وأشار إلى أن الحوثيين مخادعون و ليسوا مهيئين للسلام ، والاتفاقات معهم يجب أن تتوافر فيها ضمانات أعلى من تلك التي توافرت في ستوكهولم.وأكد أن الحوثيين استفادوا من هذا الاتفاق الذي لم يكن كافياً ولا منصفاً لتقديم أنفسهم على أنهم موافقون على السلام، على الرغم من أن هدفهم منه تمثل في إيقاف تحرير الحديدة وإضاعة الوقت وإدخال المجتمع الدولي والشرعية في "متاهات" جديدة.







المخلافي غريفيث اتفاق السويد



شارك الخبر أصدقاءك:



677

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







