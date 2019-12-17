 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / ممارسات حوثية تدفع بائعي"القات" إلى إعلان إضراب شامل في ذمار
ممارسات حوثية تدفع بائعي"القات" إلى إعلان إضراب شامل في ذمار
الثلاثاء, 17 ديسمبر, 2019 02:47:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
قات
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
قات

*يمن برس -ذمار
دخل بائعو نبتة القات في مدينة ذمار في إضراب شامل لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على فرض جبايات مالية ضدهم من قبل جماعة الحوثي المسلحة.

وقالت مصادر محلية إن جماعة الحوثي فرضت مؤخرًا مبالغ مالية باهظة تحت مسمى ضرائب القات بصورة غير قانونية تفوق قدرتهم في دخل الفرد.

وفرضت الجماعة دفع مبلغ 7 ألف ريال على كل بائعي القات في كل أسواق مدينة ذمار.

وفي بداية ديسمبر استحدث الحوثيون في ذمار وحدتي ضريبة القات والعقارات يشرف على أعمالها القيادي الحوثي عباس العمدي المعين وكيل المحافظة للشؤون الإدارية

كما استحدث الحوثيون وحدة ضريبية في خط سنبان و رداع حيث تحتجز بائعي القات أثناء سفرهم لمحافظتي مارب وحضرموت وتفرض مبالغ مالية كبيرة.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
564
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©