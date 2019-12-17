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ممارسات حوثية تدفع بائعي"القات" إلى إعلان إضراب شامل في ذمار

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قات

*يمن برس -ذمار

دخل بائعو نبتة القات في مدينة ذمار في إضراب شامل لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على فرض جبايات مالية ضدهم من قبل جماعة الحوثي المسلحة.



وقالت مصادر محلية إن جماعة الحوثي فرضت مؤخرًا مبالغ مالية باهظة تحت مسمى ضرائب القات بصورة غير قانونية تفوق قدرتهم في دخل الفرد.



وفرضت الجماعة دفع مبلغ 7 ألف ريال على كل بائعي القات في كل أسواق مدينة ذمار.



وفي بداية ديسمبر استحدث الحوثيون في ذمار وحدتي ضريبة القات والعقارات يشرف على أعمالها القيادي الحوثي عباس العمدي المعين وكيل المحافظة للشؤون الإدارية



كما استحدث الحوثيون وحدة ضريبية في خط سنبان و رداع حيث تحتجز بائعي القات أثناء سفرهم لمحافظتي مارب وحضرموت وتفرض مبالغ مالية كبيرة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك دخل بائعو نبتة القات في مدينة ذمار في إضراب شامل لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على فرض جبايات مالية ضدهم من قبل جماعة الحوثي المسلحة.وقالت مصادر محلية إن جماعة الحوثي فرضت مؤخرًا مبالغ مالية باهظة تحت مسمى ضرائب القات بصورة غير قانونية تفوق قدرتهم في دخل الفرد.وفرضت الجماعة دفع مبلغ 7 ألف ريال على كل بائعي القات في كل أسواق مدينة ذمار.وفي بداية ديسمبر استحدث الحوثيون في ذمار وحدتي ضريبة القات والعقارات يشرف على أعمالها القيادي الحوثي عباس العمدي المعين وكيل المحافظة للشؤون الإداريةكما استحدث الحوثيون وحدة ضريبية في خط سنبان و رداع حيث تحتجز بائعي القات أثناء سفرهم لمحافظتي مارب وحضرموت وتفرض مبالغ مالية كبيرة.







ممارسات إضراب القات



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