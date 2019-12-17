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إصابة جنود بهجوم مسلحين يتبعون الانتقالي بالمحفد في أبين

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*يمن برس - متابعة خاصة

أصيب جنديان في موقع عسكري غربي مديرية المحفد جنوبي شرق محافظة أبين بهجوم نفذه مسلحون يتبعون المجلس الانتقالي الجنوبي.



وقالت مصادر عسكرية و محلية إن مسلحين شنوا الهجوم، مع ساعات الصباح الأولى اليوم الثلاثاء، واستهدفوا نقطة تابعة لوحدات الجيش ومواقع تمركز أخرى في منطقة "ضيقة" غرب المدينة ما أسفر عن إصابة جنديين وإعطاب عربتين عسكريتين.



وأفادت المصادر أن جنديين أصيبا في الهجوم وأُسعفا إلى مستشفى مديرية مودية، في حين قالت مصادر أخرى غير مؤكدة أن أحد الجنود قتل في الهجوم دون ورود معلومات دقيقة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أصيب جنديان في موقع عسكري غربي مديرية المحفد جنوبي شرق محافظة أبين بهجوم نفذه مسلحون يتبعون المجلس الانتقالي الجنوبي.وقالت مصادر عسكرية و محلية إن مسلحين شنوا الهجوم، مع ساعات الصباح الأولى اليوم الثلاثاء، واستهدفوا نقطة تابعة لوحدات الجيش ومواقع تمركز أخرى في منطقة "ضيقة" غرب المدينة ما أسفر عن إصابة جنديين وإعطاب عربتين عسكريتين.وأفادت المصادر أن جنديين أصيبا في الهجوم وأُسعفا إلى مستشفى مديرية مودية، في حين قالت مصادر أخرى غير مؤكدة أن أحد الجنود قتل في الهجوم دون ورود معلومات دقيقة.







إصابة جنديين الانتقالي الجنوبي أبين



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