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شخصيا..الرئيس الأمريكي يدعو شاب يمني لزيارة أمريكا ويتعهد بمقابلته وهذا هو السبب!

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*يمن برس -متابعات

لقي الشاب اليمني نصر المشرقي شهرة واسعة بعد قيامه بالرد على أحد منشورات صفحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الفيس حيث نشر ترامب يوم أمس منشور له على صفحته قال فيه بأن أمريكا عظيمة , فرد عليه المشرقي أنت كثير الكلام قليل الأعمال وأتمني بأن لا تحذف تعليقي فهناك الكثير من الناس يتفق معي .



الرد هذا لقي صدي واسع بين الأمريكيين ما بين مؤيد لشاب العربي وآخرون اعتبروا ذلك التعليق إساءة للرئيس ترامب والشعب الامريكي.



بدوره رد الرئيس دونالد ترامب على ذلك التعليق بتوجيه دعوة للشاب اليمني نصر المشرقي لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية للتعرف عليها في عهده كما يقول وبأنه سوف يحظي بشرف مقابلة شخصيا.



الجدير ذكره بأن السياسات الأمريكية في عهد الرئيس ترامب تلقي رفضا واسعا في أوساط الشعوب العربية نتيجة لانحياز تلك السياسات لصالح آسرائيل وإيران وهو ما يثير حفيظة الشباب العربي .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك لقي الشاب اليمني نصر المشرقي شهرة واسعة بعد قيامه بالرد على أحد منشورات صفحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الفيس حيث نشر ترامب يوم أمس منشور له على صفحته قال فيه بأن أمريكا عظيمة , فرد عليه المشرقي أنت كثير الكلام قليل الأعمال وأتمني بأن لا تحذف تعليقي فهناك الكثير من الناس يتفق معي .الرد هذا لقي صدي واسع بين الأمريكيين ما بين مؤيد لشاب العربي وآخرون اعتبروا ذلك التعليق إساءة للرئيس ترامب والشعب الامريكي.بدوره رد الرئيس دونالد ترامب على ذلك التعليق بتوجيه دعوة للشاب اليمني نصر المشرقي لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية للتعرف عليها في عهده كما يقول وبأنه سوف يحظي بشرف مقابلة شخصيا.الجدير ذكره بأن السياسات الأمريكية في عهد الرئيس ترامب تلقي رفضا واسعا في أوساط الشعوب العربية نتيجة لانحياز تلك السياسات لصالح آسرائيل وإيران وهو ما يثير حفيظة الشباب العربي .







ترامب المشرقي أمريكا



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