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جنود من الأمن يقودون تظاهرة حاشدة بعد توجيهات بإيقاف صرف رواتبهم في شبوة
الثلاثاء, 17 ديسمبر, 2019 05:06:00 مساءً

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تظاهرة جنود الأمن في عتق
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تظاهرة جنود الأمن في عتق

*يمن برس -شبوة
اليوم الثلاثاء، في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة للمطالبة بصرف رواتبهم.

وقالت مصادر محلية إن المحتجون أشعلوا النار في إطارات السيارات أمام بنك "الكريمي للصرافة " الذي كان قد بدأ بصرف المرتبات يوم أمس وأوقف عملية الصرف اليوم بعد توجيهات من إدارة الأمن.

وأوضح مسؤول أمني أن إيقاف عملية الصرف، جاء بناءً على توجيهات من إدارة الأمن حتى يتم الصرف عبر المندوبين الماليين في إدارة الأمن ليتم تنفيذ الخصميات والجزاءات بحق المتغيبين من منتسبي الأمن بالمحافظة.

ويعد هذا الراتب المستحق لشهر نوفمبر من العام الحالي بعد توقف ديوان وزارة الداخلية عن العمل منذ أحداث أغسطس الماضية.


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خاص - يمن برس

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