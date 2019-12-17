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بعد ضجة سفيرها في طهران ..سويسرا تعلن موقفها الصريح من جماعة الحوثي وتعتذر للشرعية

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الحضرمي والسفير السويسري لدى بلادنا

*يمن برس - متابعة خاصة

أعرب السفير السويسري لدى اليمن اليوم الثلاثاء ،عن أسفه لما وصفها بالملابسات وسوء الفهم الذي سببه لقاء سفير بلاده في طهران بممثل ميليشيا الحوثي.



وقال السفير إن ذلك لا يعتبر اعترافا رسميا من سويسرا بالحوثيين.



جاء ذلك أثناء تسلم وزير الخارجية محمد الحضرمي، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سفير الاتحاد السويسري غير المقيم لدى اليمن بالز اببلانالب،حسب وكالة سبأ الحكومية.



وفي معرض حديثه أوضح الوزير أن النظام الإيراني باعترافه بممثل مليشيا الحوثيين وتسليمه المقرات الدبلوماسية اليمنية في طهران قد ارتكب مخالفة صارخة بمقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تتطلب إدانة المجتمع الدولي، وأنه لا يمثل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.



وخلال اللقاء اشاد الحضرمي بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وبدعم سويسرا للحكومة الشرعية وللشعب اليمني.



وكانت الحكومة اليمنية نددت بلقاء السفير السويسري في طهران مار?وس لیتنیر والوزير المفوض في السفارة التي تحتضن قسم رعاية المصالح الأمريكية في إيران مع ممثل المليشيا الحوثية لدى ايران المدعو ابراهيم الديلمي.



وقال وزير الإعلام في تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)"إن اللقاء الذي عقد في العاصمة الإيرانية طهران مخالفة سافرة للأعراف الدبلوماسية وتجاوز مرفوض للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية".



وأضاف الإرياني"إن ‏الدور الإيراني الواضح في الترتيب وتنظيم هذه اللقاءات إمعان في سياساتها العدائية تجاه اليمن حكومة وشعبا، ومؤشر إضافي للدعم السياسي إضافة إلى الدعم المالي والإعلامي والعسكري الذي يقدمه نظام طهران للمليشيا الحوثية الانقلابية".



وحذر وزير الإعلام من تماهي البعثات الدبلوماسية العاملة في طهران مع أجندة النظام الايراني في شرعنة الإنقلاب الحوثي وسياساته التخريبية التي تمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي..داعيا لاحترام إرادة الشعب اليمني والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية وفي مقدمتها القرار رقم 2216.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعرب السفير السويسري لدى اليمن اليوم الثلاثاء ،عن أسفه لما وصفها بالملابسات وسوء الفهم الذي سببه لقاء سفير بلاده في طهران بممثل ميليشيا الحوثي.وقال السفير إن ذلك لا يعتبر اعترافا رسميا من سويسرا بالحوثيين.جاء ذلك أثناء تسلم وزير الخارجية محمد الحضرمي، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سفير الاتحاد السويسري غير المقيم لدى اليمن بالز اببلانالب،حسب وكالة سبأ الحكومية.وفي معرض حديثه أوضح الوزير أن النظام الإيراني باعترافه بممثل مليشيا الحوثيين وتسليمه المقرات الدبلوماسية اليمنية في طهران قد ارتكب مخالفة صارخة بمقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تتطلب إدانة المجتمع الدولي، وأنه لا يمثل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.وخلال اللقاء اشاد الحضرمي بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وبدعم سويسرا للحكومة الشرعية وللشعب اليمني.وكانت الحكومة اليمنية نددت بلقاء السفير السويسري في طهران مار?وس لیتنیر والوزير المفوض في السفارة التي تحتضن قسم رعاية المصالح الأمريكية في إيران مع ممثل المليشيا الحوثية لدى ايران المدعو ابراهيم الديلمي.وقال وزير الإعلام في تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)"إن اللقاء الذي عقد في العاصمة الإيرانية طهران مخالفة سافرة للأعراف الدبلوماسية وتجاوز مرفوض للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية".وأضاف الإرياني"إن ‏الدور الإيراني الواضح في الترتيب وتنظيم هذه اللقاءات إمعان في سياساتها العدائية تجاه اليمن حكومة وشعبا، ومؤشر إضافي للدعم السياسي إضافة إلى الدعم المالي والإعلامي والعسكري الذي يقدمه نظام طهران للمليشيا الحوثية الانقلابية".وحذر وزير الإعلام من تماهي البعثات الدبلوماسية العاملة في طهران مع أجندة النظام الايراني في شرعنة الإنقلاب الحوثي وسياساته التخريبية التي تمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي..داعيا لاحترام إرادة الشعب اليمني والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية وفي مقدمتها القرار رقم 2216.







سويسرا طهران جماعة الحوثي



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