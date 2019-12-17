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وزارة الداخلية تبشر منتسبيها بصرف رواتبهم المتأخرة

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أثناء صرف رواتب الأمن في أحد المصارف

*يمن برس -متابعات

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، الثلاثاء، موعد صرف مرتبات منتسبيها لكافة الأشهر المستحقة للفترة من سبتمبر 2019م حتى ديسمبر 2019م.



وقال مدير عام الشؤون المالية بوزارة الداخلية العميد محمد حيدرة قدور في تصريح لموقع وزارة الداخلية" إن توجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري للجهات المختصة قضت بتسليم مرتبات منتسبي وزارة الداخلية لكافة الأشهر المستحقة".







وأشار إلى أن الإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة الداخلية قد استكملت كافة إجراءات الرفع بآلية صرف مرتبات شهري سبتمبر وأكتوبر 2019م وجاري الانتهاء من تجهيز خطة الصرف لشهري نوفمبر 2019م وديسمبر 2019م







ولفت قدور إلى أن عملية صرف المرتبات منتسبي الوزارة بدأت من يوم أمس الاثنين الموافق 16 - ديسمبر - 2019م عبر مصرف الكريمي للقوة العاملة بديوان الوزارة والوحدات التي نسقت على صرف مرتبات منتسبيها عبر بنك الكريمي.







وأضاف أن "إجراءات إعداد مرتبات شهر اكتوبر 2019م لمنتسبي الوزارة قد استكملت وستتم عبر كتاب الوحدات الأمنية عدا ديوان الوزارة التي سيكون عبر شركة الصرافة التي سيتم تحديدها لاحقا وفقا للألية المتبعة بالوزارة شهريا". مشيرا إلى أنه سيتم تسليم الشيكات للكتاب ومندوبي الوحدات الأمنية داعيا كتاب المرتبات للتوجه إلى البنك المركزي لإستلام مرتب شهر اكتوبر 2019م وسرعة الصرف لمنتسبي الوزارة والوحدات الأمنية في عموم المحافظات المحررة.







ودعا العميد قدور كافة مدراء الأمن وقادة الوحدات الأمنية التي لم تصرف مرتبات منتسبيها من بنك الكريمي وفروعه لشهر سبتمبر 2019م التنسيق لصرف مرتبات وحداتهم عبر كتاب وحداتهم حسب الخطاب الموجه من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بشأن خطة صرف مرتبات شهر سبتمبر 2019م التي تم اعتمادها مسبقا.







وطالب مدير عام الشؤون المالية العميد قدور، كافة مدراء الأمن وقادة الوحدات الأمنية في عموم المحافظات المحررة الإسراع لإستكمال صرف مرتبات شهري سبتمبر واكتوبر 2019م في فترة أقصاها أسبوع لتتمكن الوزارة من تسليم شيكات سحب مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر 2019م مطلع الأسبوع القادم قبل انتهاء السنة المالية للعام 2019م.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، الثلاثاء، موعد صرف مرتبات منتسبيها لكافة الأشهر المستحقة للفترة من سبتمبر 2019م حتى ديسمبر 2019م.وقال مدير عام الشؤون المالية بوزارة الداخلية العميد محمد حيدرة قدور في تصريح لموقع وزارة الداخلية" إن توجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري للجهات المختصة قضت بتسليم مرتبات منتسبي وزارة الداخلية لكافة الأشهر المستحقة".وأشار إلى أن الإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة الداخلية قد استكملت كافة إجراءات الرفع بآلية صرف مرتبات شهري سبتمبر وأكتوبر 2019م وجاري الانتهاء من تجهيز خطة الصرف لشهري نوفمبر 2019م وديسمبر 2019مولفت قدور إلى أن عملية صرف المرتبات منتسبي الوزارة بدأت من يوم أمس الاثنين الموافق 16 - ديسمبر - 2019م عبر مصرف الكريمي للقوة العاملة بديوان الوزارة والوحدات التي نسقت على صرف مرتبات منتسبيها عبر بنك الكريمي.وأضاف أن "إجراءات إعداد مرتبات شهر اكتوبر 2019م لمنتسبي الوزارة قد استكملت وستتم عبر كتاب الوحدات الأمنية عدا ديوان الوزارة التي سيكون عبر شركة الصرافة التي سيتم تحديدها لاحقا وفقا للألية المتبعة بالوزارة شهريا". مشيرا إلى أنه سيتم تسليم الشيكات للكتاب ومندوبي الوحدات الأمنية داعيا كتاب المرتبات للتوجه إلى البنك المركزي لإستلام مرتب شهر اكتوبر 2019م وسرعة الصرف لمنتسبي الوزارة والوحدات الأمنية في عموم المحافظات المحررة.ودعا العميد قدور كافة مدراء الأمن وقادة الوحدات الأمنية التي لم تصرف مرتبات منتسبيها من بنك الكريمي وفروعه لشهر سبتمبر 2019م التنسيق لصرف مرتبات وحداتهم عبر كتاب وحداتهم حسب الخطاب الموجه من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بشأن خطة صرف مرتبات شهر سبتمبر 2019م التي تم اعتمادها مسبقا.وطالب مدير عام الشؤون المالية العميد قدور، كافة مدراء الأمن وقادة الوحدات الأمنية في عموم المحافظات المحررة الإسراع لإستكمال صرف مرتبات شهري سبتمبر واكتوبر 2019م في فترة أقصاها أسبوع لتتمكن الوزارة من تسليم شيكات سحب مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر 2019م مطلع الأسبوع القادم قبل انتهاء السنة المالية للعام 2019م.







وزارة الداخلية رواتب سبتمبر



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