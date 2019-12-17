الحوثيون يصدرون خامس حكم إعدام بحق معتقلين خلال يومين

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ارشيفية

*يمن برس - متابعة خاصة

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، حكماً بإعدام شخص بتهمة "التخابر مع دولة أجنبية وإعانة دول التحالف"، وفق ما جاء في منطوق الحكم.

وقضى منطوق الحكم بإعدام المتهم الذي رمز لأسمه بثلاثة أحرف، وعمره 51 عام بـ"التهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام ومعاقبته بالإعدام تعزيراً".

وكانت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة، التي تديرها مليشيا الحوثي أيدت أمس الأول، عقوبة الإعدام تعزيراً بحق 4 مختطفين، رمزت لأسمائهم، بـ"جريمة التخابر مع دولة أجنبية.

وأدانت الحكومة الشرعية، تنفيذ ميليشيا الحوثي حكم الإعدام تعزيراً في حق أربعة من المختطفين في معتقلاتها واعتبرت هذه المحاكمات غير القانونية التي تجريها الميليشيا الحوثية بهدف الانتقام من مناهضي مخططها الانقلابي.