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غريفيث يلتقي قادة المجلس الانتقالي الجنوبي
الثلاثاء, 17 ديسمبر, 2019 07:05:00 مساءً

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غريفيث يلتقي قادة المجلس الانتقالي الجنوبي
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*يمن برس - خاص
 

 

التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الثلاثاء، عدداً من أعضاء الهيئة الرئاسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، في العاصمة السعودية الرياض.

 

وقال الموقع الرسمي للمجلس في بيان: إن غريفيث التقى عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس وحدة شؤون المفاوضات بالمجلس ناصر الخبجي، وأعضاء آخرين في رئاسية الانتقالي الجنوبي.

 

وناقش الجانبان المعوقات التي تعترض تنفيذ ”اتفاق الرياض“ المبرم بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الخامس من نوفمبر الماضي.

 

وذكر الموقع أن الخبجي أكد التزام المجلس الانتقالي الجنوبي وحرصه على تنفيذ اتفاق الرياض، مقدراً ”الجهود التي تبذلها السعودية باتجاه الدفع نحو تنفيذ الاتفاق وتجاوز أي معوقات تؤجل المضي نحو التنفيذ العملي لكافة بنوده“.

 

ويأتي لقاء غريفيث بعدد من قادة المجلس بالتزامن مع اتهامات متبادله بين المجلس والحكومة الشرعية بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.

 

وأمس الاثنين، اتهم وزير الخارجية محمد الحضرمي خلال لقائه سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن المعتمدين لدى اليمن، المجلس الانتقالي، ابعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.


وأشار الحضرمي إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي يضع عراقيل أمام "عمل الفريق الميداني وبعض الخروقات والاستحداثات التي تعوق إحراز أي تقدم في الترتيبات الأمنية والعسكرية المشار إليها في الاتفاق وملاحقه".


وأكد وزير الخارجية "حرص الحكومة على التنفيذ الكامل والمتسلسل لاتفاق الرياض من أجل إحلال السلام الشامل والمستدام في اليمن".




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خاص - يمن برس

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