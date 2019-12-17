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خبر غير سار للمقيمين اليمنيين.. سعودة مهن جديدة في المملكة
الثلاثاء, 17 ديسمبر, 2019 08:36:00 مساءً

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خبر غير سار للمقيمين اليمنيين.. سعودة مهن جديدة في المملكة
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*يمن برس - متابعات
تتجه الهيئة العامة للنقل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية لمنح مهلة لـ«تطبيقات سيارات الأجرة العامة»، تنتهي بنهاية السنة الميلادية 2020، إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء الخاص بسَعوَدَةِ نشاط سيارات الأجرة، والقاضي بقصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين. وبيّنت مصادر لصحيفة «عاجل» السعودية، أن الهيئة العامة للنقل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية اجتمعا، وأكدوا «منح منشآت الأجرة الخاصة مهلة تنتهي بنهاية السنة الميلادية 2019م للعمل مع منشآت توجيه مركبات الأجرة بسائقين غير سعوديين مع التشديد على شركات توجيه مركبات الأجرة بالتطبيقات الذكية بحصر العمل على السعوديين فقط».


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خاص - يمن برس

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