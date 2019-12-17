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الحوثيون يعلنون تحرير 10 من أسراهم في عملية تبادل بشبوة
الثلاثاء, 17 ديسمبر, 2019 09:03:00 مساءً

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الحوثيون يعلنون تحرير 10 من أسراهم في عملية تبادل بشبوة
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*يمن برس - خاص

 

أعلنت مليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، عن تحرير عشرة من "أسراها" في عملية تبادل مع قوات الجيش الوطني في محافظة شبوة (جنوب شرقي البلاد)،

 وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للمليشيات عبد القادر المرتضى، في تغريدة على "تويتر" إنه تم تحرير10 من أسرى المليشيات في عملية تبادل عبر وساطة محلية في محافظة شبوة.

ولم يشر المسؤول الحوثي في المقابل إلى عدد الأسرى التابعين للجيش الوطني الذين أطلق سراحهم خلال الصفقة.

 

وكانت مليشيا الحوثي أعلنت يوم السبت الماضي عن تحرير 8 من أسراها بعمليات تبادل في عدة جبهات وبوساطة محلية.




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خاص - يمن برس

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