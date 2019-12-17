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انهيار مخيف للريال اليمني والدولار يتجاوز 600 ريال في عدن
الثلاثاء, 17 ديسمبر, 2019 09:22:00 مساءً
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*يمن برس - خاص
واصل الريال اليمني انهياره أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة اليوم الثلاثاء.
فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:
صنعاء
الدولار الأمريكي
شراء: 591.5 ريال
بيع: 593.5 ريال
الريال السعودي
شراء: 156 ريال
بيع: 156.3 ريال
عدن:
الدولار الأمريكي
شراء: 601 ريال
بيع: 604 ريال
الريال السعودي
شراء: 158.4 ريال
بيع: 158.7 ريال
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