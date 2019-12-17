 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / نجل العميد الحمادي يرفض دفن والده ويطالب بكشف نتائج التحقيق
نجل العميد الحمادي يرفض دفن والده ويطالب بكشف نتائج التحقيق
الثلاثاء, 17 ديسمبر, 2019 09:48:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
نجل العميد الحمادي يرفض دفن والده ويطالب بكشف نتائج التحقيق
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - خاص

أعلن زكريا الحمادي، نجل العميد عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع، الثلاثاء، رفضه دفن والده الذي قُتل في ظروف غامضة مطلع ديسمبر الجاري، قبل الكشف عن نتائج التحقيق في اغتيال والده وضبط مرتكبي الجريمة.

 

وقال نجل الحمادي في تدوينة على "فيسبوك" الثلاثاء، "لن يتم تشييع الشهيد القائد إلا بمكاشفة الرأي العام وأولياء الدم بحقيقة اغتيال الشهيد ومن ورائه وضبط من خطط ومول لاغتيال الرمز الجمهوري العميد ركن عدنان الحمادي".

 

يأتي ذلك عقب تحديد اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في اغتيال الحمادي الجمعة موعداً لتشييعه، وسط مطالبات شعبية بإعلان نتائج التحقيق في القضية للرأي العام.

 

وكان المئات من أبناء مديريات الحجرية، جنوبي تعز، نفذوا السبت الماضي، مسيرة راجلة إلى مقر اللواء 35 مدرع في منطقة العين بمديرية المواسط للمطالبة باستكمال التحقيق في حادثة مقتل الحمادي ونشر نتائجه للرأي العام في أقرب وقت ممكن.

 

وحذر بيان صادر عن المسيرة، من أي ضغوط قد تمارس على اللجنة الرسمية للتحقيق لتمييع الحقيقة ودفنها سواء كان مصدرها من قوى داخلية أو خارجية، حتى تظهر الحقيقة للشعب وفق البيان.

 

ومضى نصف شهر على وقوع جريمة اغتيال قائد اللواء 35 مدرع، العميد الركن عدنان الحمادي، في ظروف غامضة في مسقط رأسه بمنطقة بني حماد بمديرية المواسط بتعز دون نتائج حقيقية حول ملابسات الجريمة.




للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
493
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©