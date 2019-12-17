نجل العميد الحمادي يرفض دفن والده ويطالب بكشف نتائج التحقيق

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*يمن برس - خاص

أعلن زكريا الحمادي، نجل العميد عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع، الثلاثاء، رفضه دفن والده الذي قُتل في ظروف غامضة مطلع ديسمبر الجاري، قبل الكشف عن نتائج التحقيق في اغتيال والده وضبط مرتكبي الجريمة.

وقال نجل الحمادي في تدوينة على "فيسبوك" الثلاثاء، "لن يتم تشييع الشهيد القائد إلا بمكاشفة الرأي العام وأولياء الدم بحقيقة اغتيال الشهيد ومن ورائه وضبط من خطط ومول لاغتيال الرمز الجمهوري العميد ركن عدنان الحمادي".

يأتي ذلك عقب تحديد اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في اغتيال الحمادي الجمعة موعداً لتشييعه، وسط مطالبات شعبية بإعلان نتائج التحقيق في القضية للرأي العام.

وكان المئات من أبناء مديريات الحجرية، جنوبي تعز، نفذوا السبت الماضي، مسيرة راجلة إلى مقر اللواء 35 مدرع في منطقة العين بمديرية المواسط للمطالبة باستكمال التحقيق في حادثة مقتل الحمادي ونشر نتائجه للرأي العام في أقرب وقت ممكن.

وحذر بيان صادر عن المسيرة، من أي ضغوط قد تمارس على اللجنة الرسمية للتحقيق لتمييع الحقيقة ودفنها سواء كان مصدرها من قوى داخلية أو خارجية، حتى تظهر الحقيقة للشعب وفق البيان.

ومضى نصف شهر على وقوع جريمة اغتيال قائد اللواء 35 مدرع، العميد الركن عدنان الحمادي، في ظروف غامضة في مسقط رأسه بمنطقة بني حماد بمديرية المواسط بتعز دون نتائج حقيقية حول ملابسات الجريمة.