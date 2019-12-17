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تزرع في اليمن.. فاكهة تقضي على الخلايا السرطانية
الثلاثاء, 17 ديسمبر, 2019 10:02:00 مساءً

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تزرع في اليمن.. فاكهة تقضي على الخلايا السرطانية
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*يمن برس - متابعات

الرمان من الفواكه اللذيذة التي يحبها الكثيرون، وهي ثمرة غنية جدا بالعناصر الغذائية المهمة للصحة. فالرمان غني جدا بمضادات الأكسدة الهامة بشكل خاص للحفاظ على صحة خلايا الجسم ومساعدتها على مقاومة البكتريا والفيروسات، و الرمان يفوق الشاي الأخضر فيما يخص مضادات الأكسدة بثلاث مرات.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن للرمان تأثير قوي أيضا على صحة القلب والأوعية الدموية؛ حيث يساعد تناول الرمان بانتظام على خفض مستوى الكوليسترول في الدم، وبالتالي يقل خطر ترسبات الأوعية الدموية. ومن خلال تحرير الأوعية من الترسبات ينخفض ضغط الدم تلقائيا؛ حيث يتدفق الدم دون عوائق.

مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان تعد مهمة أيضا لمعالجة الالتهابات، حتى أن دراسة أظهرت فائدة للرمان في علاج حالات التهاب المفاصل وتقليل الألم بشكل كبير.

وأظهرت العديد من الدراسات قدرة للرمان في محاربة الخلايا السرطانية، وأثبتت دراسة أجريت عام 2012 أن الرمان ساعد على الحد من انتشار خلايا سرطان البروستاتا.




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خاص - يمن برس

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