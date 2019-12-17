عيدروس الزبيدي يصدر قراراً مفاجئاً بشأن العميد عدنان الحمادي

*يمن برس - خاص
أصدر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الثلاثاء، قراراً باعتماد العميد الركن عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع، ضمن كشوفات شهداء المقاومة الجنوبية.
وقال هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس، في تغريدة على "تويتر" إن الزبيدي وجه باعتماد اسم العميد الحمادي في كشوفات شهداء المقاومة الجنوبية ومعاملة أسرته ضمن أسر الشهداء لما قدمه من تضحيات في مكافحة التمدد الفارسي وتحرير 80% من محافظة تعز.
وقُتل العميد الركن عدنان الحمادي في الثاني من شهر ديسمبر الجاري فيدظروف غامضة بمسقط رأسه بمنطقة بني حماد بمديرية المواسط (جنوبي تعز).
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