الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / عيدروس الزبيدي يصدر قراراً مفاجئاً بشأن العميد عدنان الحمادي

عيدروس الزبيدي يصدر قراراً مفاجئاً بشأن العميد عدنان الحمادي

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - خاص





أصدر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الثلاثاء، قراراً باعتماد العميد الركن عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع، ضمن كشوفات شهداء المقاومة الجنوبية.



وقال هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس، في تغريدة على "تويتر" إن الزبيدي وجه باعتماد اسم العميد الحمادي في كشوفات شهداء المقاومة الجنوبية ومعاملة أسرته ضمن أسر الشهداء لما قدمه من تضحيات في مكافحة التمدد الفارسي وتحرير 80% من محافظة تعز.



وقُتل العميد الركن عدنان الحمادي في الثاني من شهر ديسمبر الجاري فيدظروف غامضة بمسقط رأسه بمنطقة بني حماد بمديرية المواسط (جنوبي تعز).





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أصدر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الثلاثاء، قراراً باعتماد العميد الركن عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع، ضمن كشوفات شهداء المقاومة الجنوبية.وقال هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس، في تغريدة على "تويتر" إن الزبيدي وجه باعتماد اسم العميد الحمادي في كشوفات شهداء المقاومة الجنوبية ومعاملة أسرته ضمن أسر الشهداء لما قدمه من تضحيات في مكافحة التمدد الفارسي وتحرير 80% من محافظة تعز.وقُتل العميد الركن عدنان الحمادي في الثاني من شهر ديسمبر الجاري فيدظروف غامضة بمسقط رأسه بمنطقة بني حماد بمديرية المواسط (جنوبي تعز).







الزبيدي الحمادي الانتقالي



شارك الخبر أصدقاءك:



831

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







