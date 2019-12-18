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ترامب يهاجم نانسي ويتهمها بالإنقلاب عليه
الاربعاء, 18 ديسمبر, 2019 12:30:00 صباحاً

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ترامب يهاجم نانسي ويتهمها بالإنقلاب عليه
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*يمن برس - متابعات

اتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي بـ"تقويض الديمقراطية الأميركية" وبمحاولة "الانقلاب"، معبرا عن غضبه في رسالة وجهها لبيلوسي عبر ترامب عن غضبه في خمس صفحات، على خلفية الإجراءات الرامية لعزله. 

وووجه ترامب في رسالته، حديثه إلى بيلوسي قائلا: "التاريخ سيحكم عليك بشكل قاس". 

وأضاف "أنتم من يتدخل في الانتخابات الأميركية، ويقوم بتقويض الديمقراطية الأميركية. أنتم من يعيق العدالة. أنتم من يجلب الألم والمعاناة جمهوريتنا من أجل تحقيق مكاسبكم الأنانية الشخصية والسياسية والحزبية".

واستعان ترامب بمثال فشل فيه النظام القضائي الأمريكي خلال القرن السابع عشر، قائلا إن المجلس منحه حقوقا أقل من "أولئك المتهمين في محاكمات ساحرات سالم". 

ومن المتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ بعقد جلسات لمحاكمة الرئيس بعدما بات شبه محسوم أن مجلس النواب سوف يصادق على توجيه اتهامين لترامب ليحال الرئيس إلى المحاكمة في الغرفة العليا من الكونغرس.




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خاص - يمن برس

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