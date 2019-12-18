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الانتقالي يعين 40 شخصاً من الموالين له في هذه المناصب
الاربعاء, 18 ديسمبر, 2019 01:25:00 صباحاً

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الانتقالي يعين 40 شخصاً من الموالين له في هذه المناصب

*يمن برس - متابعات خاصة

أصدر الدكتور عبد الناصر الوالي، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوي بعدن، الثلاثاء، قراراً بإضافة 40 عضواً جديداً للقيادة المحلية للمجلس بمديرية المنصورة.

 

وبحسب قرار التعيين فإنه يأتي بناءاً على اقتراح الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية المنصورة بمحافظة عدن.




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خاص - يمن برس

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