أول قاضي حاكم صدام حسين يفجر مفاجأة بشأن إعدامه

*يمن برس - متابعات

كشف رزكار محمد أمين أول قاضي لمحاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، أنه لم يكن يؤيد إعدام الأخير، مشددا على أنه يعارض إعدام أي شخص عموما.

ونفى أمين خلال مقابلة مع قناة "كوردستان24" أن يكون عقد أي لقاء بينه وبين صدام حسين خارج المحكمة، موضحا أنه "تجنب ذلك، حتى يستطيع أن يكون مهنيا وحياديا في إطلاق الحكم.وحين سُئل عن ما إذا كان يجد أن حكم الإعدام بحق صدام حسين سيئ، قال "لم أقل إنه سيئ أو جيد.. أنا ضد الإعدام يشكل عام، ضد صدام حسين أو غيره".

واشتهر محمد أمين بمحاكمة صدام حسين، بعد أن جرى انتخابه من بين خمسة قضاة لرئاسة هذه المحكمة، ثم استقال من المحكمة الجنائية العليا بعد ترؤسه سبع جلسات علنية وجلسة واحدة سرية.