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دولة عربية تمنع دخول اليمنيين حاملي الجوازات الدبلوماسية إلى أراضيها
الاربعاء, 18 ديسمبر, 2019 02:15:00 صباحاً

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دولة عربية تمنع دخول اليمنيين حاملي الجوازات الدبلوماسية إلى أراضيها
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*يمن برس - متابعات

منعت السلطات اللبنانية حاملي الجوازات الدبلوماسية من اليمنيين من دخول أراضيها بعد قرار مماثل للسلطات المصرية.

 

وتأتي هذه الإجراءات اللبنانية نظراً للمخالفات التي رافقت أخيراً إصدار الجواز الدبلوماسي اليمني واستخدامها لأغراض غير تلك التي خصصها القانون اليمني والبروتوكول الدبلوماسي بشكل عام.




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خاص - يمن برس

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