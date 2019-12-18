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إغلاق مطار الملكة علياء بالأردن
الاربعاء, 18 ديسمبر, 2019 10:45:00 صباحاً
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*يمن برس - متابعات
أعلنت السلطات المختصة في الأردن عن إغلاق مطار الملكة علياء الدولي بعمان وتحويل حركة الطيران إلى مطار الملك حسين الدولي بالعقبة.
وقال مدير مطار الملك حسين الدولي، ناصر المجالي، اليوم الأربعاء، في تصريحات لقناة "المملكة"، إن سبب تحويل حركة الطيران يعود لانخفاض مدى الرؤية في مطار الملكة علياء.
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