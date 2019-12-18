انشقاق خمسة من ضباط الجيش الوطني وانضمامهم للحوثيين

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*يمن برس - خاص

كشف القيادي الحوثي محمد البخيتي، اليوم الأربعاء، عن انشقاق خمسة من ضباط وجنود الجيش الوطني وانضمامهم للحوثيين.

وقال البخيتي في تدوينة على "فيسبوك" إنه تشرف بلقاء خمسة من أفراد الجيش العائدين إلى صنعاء وهم عبدالوهاب الجماعي وفيصل الزايدي وعبدالرحمن المقدشي ووليد الدحامي وسعيد الزايدي وجميعم من محافظة إب.

والأسبوع الماضي، انشق 17 عسكريا بينهم ضباط من مليشيا الحوثي وأعلنوا انضمامهم للحكومة الشرعية عقب مغادرتهم العاصمة صنعاء.