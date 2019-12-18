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مواصفات هاتف هواوي الجديد تُسرب عبر مواقع التواصل قبل طرحه
الاربعاء, 18 ديسمبر, 2019 05:01:00 مساءً

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مواصفات هاتف هواوي الجديد تُسرب عبر مواقع التواصل قبل طرحه
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*يمن برس - متابعات
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لهاتف "هواوي" الجديد المقرر طرحه مطلع العام المقبل، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية. الهاتف الذكي الذي ترغب "هواوي" بطرحه هو Huawei P40 Pro، الذي يحتوي على بطارية ليثيوم متطورة بسعة 5500 ميلي أمبير، تكفيه لعمل يومين في حال استعماله للاتصالات وتصفح الإنترنت ومشاهدة الفيديوهات والاستماع للموسيقى، ويمكن شحن 70 في المئة من سعتها في ظرف 45 دقيقة فقط. كما من المفترض أن يحصل هذا الهاتف على شاشة OLED بمقاس 6.5 بوصة، بدقة+HD، وتردد 120 هيرتز، تغطي كامل مساحة واجهته الأمامية تقريبا، وفيها ثقب صغير مخصص للكاميرا الأمامية التي ستكون مزدوجة العدسة. كاميرا الهاتف ستكون مزودة بخمس عدسات إحداها بدقة 108 ميغابيكسل


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خاص - يمن برس

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