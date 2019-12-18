تصويت حاسم لمجلس النواب الأمريكي اليوم بشأن عزل ترامب

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*يمن برس - متابعات

يصوت مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء على قرار توجيه اتهامين إلى الرئيس دونالد ترامب بـ "استغلال السلطة" و"عرقلة عمل الكونغرس".

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وهي زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس في رسالة وجهتها مساء الثلاثاء إلى الأعضاء الديمقراطيين إن "مجلس النواب سيمارس غداً إحدى الصلاحيات الأكثر أهمية التي كفلها لنا الدستور عندما سنصوّت لإقرار توجيه تهمتين إلى الرئيس".

وتابعت "للأسف الشديد، لقد بيّنت الوقائع أنّ الرئيس أساء استغلال سلطته لمصلحته الشخصية والسياسية وأعاق عمل الكونغرس لأنه طلب أن يكون فوق المساءلة وفوق الدستور وفوق الشعب الأميركي. في أميركا ليس هناك أحد فوق القانون".

وفي وقت سابق الثلاثاء اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيين باستغلال غير مسبوق وغير دستوري للسلطة.

وقال ترامب في رسالة شديدة اللهجة وجهها لبيلوسي "بمتابعة هذا الاتهام الذي لا أساس له من الصحة... فإنك تعلنين حربا مفتوحة على الديمقراطية الأمريكية"، مضيفا "التاريخ سيحكم عليكِ بشكل قاس".

وأضاف أن التهمة الأولى "باطلة تماماً، لا قيمة لها ومن إنتاج خيالك"، في إشارة إلى اتهامه بأنه جمد مساعدة عسكرية بقيمة 400 مليون دولار لكييف بهدف إجبار الرئيس الأوكراني على فتح تحقيق مع نجل جو بايدن أبرز منافسيه الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد ترامب مجدداً أن حديثه مع زيلينسكي كان "بريئاً تماماً"، مشددا على أنه لم يمارس "أي ضغوط" على كييف.

أما بالنسبة للتهمة الثانية، فوصفها ترامب بأنها "عبثية وخطيرة"، معتبراً أن تصويت مجلس النواب "لا يعدو كونه محاولة انقلاب غير قانونية".