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31 قتيلاً وجريحًا حوثيًا يصلون إلى ذمار خلال أسبوع

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*يمن برس - متابعة خاصة

وصل عشرات القتلى والجرحى من مسلحي مليشيات الحوثي الانقلابية إلى محافظة ذمار، خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر الجاري، عقب سقوطهم في جبهات القتال بالضالع والساحل الغربي.



وقالت مصادر طبية وأخرى محلية إن هيئة مستشفى ذمار العام استقبلت جثامين 13 قتيلاً و18 جريحًا من عناصر المليشيات الحوثية الذين سقطوا في المواجهات مع القوات المشتركة بمحافظتي الضالع والحديدة.



وأضافت المصادر أن 8 من صرعى الحوثيين سقطوا في المواجهات مع القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية في جبهات الضالع، بينما قُتل الخمسة الآخرون في معارك صد القوات المشتركة لهجمات المليشيات التي تشنها على عدد من مديريات الحديدة.



وبحسب المصادر فإن المليشيات شيعت جثامين 9 من قتلاها في محافظة ذمار خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر الجاري، حيث ما يزال هناك 4 قتلى لم يشيعوا من إجمالي القتلى الذين سقطوا خلال الأسبوع نفسه.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وصل عشرات القتلى والجرحى من مسلحي مليشيات الحوثي الانقلابية إلى محافظة ذمار، خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر الجاري، عقب سقوطهم في جبهات القتال بالضالع والساحل الغربي.وقالت مصادر طبية وأخرى محلية إن هيئة مستشفى ذمار العام استقبلت جثامين 13 قتيلاً و18 جريحًا من عناصر المليشيات الحوثية الذين سقطوا في المواجهات مع القوات المشتركة بمحافظتي الضالع والحديدة.وأضافت المصادر أن 8 من صرعى الحوثيين سقطوا في المواجهات مع القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية في جبهات الضالع، بينما قُتل الخمسة الآخرون في معارك صد القوات المشتركة لهجمات المليشيات التي تشنها على عدد من مديريات الحديدة.وبحسب المصادر فإن المليشيات شيعت جثامين 9 من قتلاها في محافظة ذمار خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر الجاري، حيث ما يزال هناك 4 قتلى لم يشيعوا من إجمالي القتلى الذين سقطوا خلال الأسبوع نفسه.







ذمار عشرات القتلى والجرحى المليشيات الحوثية



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