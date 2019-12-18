إصابة العشرات في موزع بتعز بالحميات الفيروسية وحمى الضنك

*يمن برس - متابعة خاصة
أكدت مصادر طبية تزايد حالات الإصابة بالحميات الفيروسية وحمى الضنك بشكل كبير هذا الشهر في مديرية موزع غرب محافظة تعز.
وأكد مدير مكتب الصحة في المديرية عبدالرحيم القاسمي أن المرفق الصحي في مركز المديرية يستقبل يوميًا أكثر من 30 حالة إصابة بالحميات الفيروسية وحمى الضنك وأكثر من 100 حالة إصابة خلال هذا الأسبوع في منطقة الهاملي.
وأضاف القاسمي أن هناك حالة وفاة واحدة مؤكدة بحمى الضنك، وحالتين لم يتأكد أنهما بسبب حمى الضنك خلال الشهر الجاري .
وأشار الهاشمي إلى أن إمكانيات مكتب الصحة في المديرية من حيث توفر الأدوية والكادر الطبي قليلة، ولايمكن لمكتب الصحة مواجهة المشكلة، لافتًا إلى أن هناك وحدتين صحيتين لم يتم تشغليهما من قبل الحرب.
وطالب الهاشمي الحكومة والمنظمات الدولية والإنسانية لتقديم المساعدات من الأدوية ووسائل مكافحة البعوض، مضيفًا أن مكتب الصحة قدم خطة طارئة لمواجهة تزايدات حالات الإصابة بالحميات وحمى الضنك في المديرية إلى مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة وفي انتظار الموافقة عليها.
وتعتبر مديرية موزع من المديريات الساحلية الريفية التابعة إداريًا لمحافظة تعز، وتعاني من نقص كبير في مختلف الخدمات، ونسبة الفقر فيها كبيرة.
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