فنانة تشكيلية تعرض 3 لوحات فنية للبيع دعماً لفقراء تعز

*يمن برس - تعز
أكدت الفنانة التشكيلية دلال ثابت أنها قامت ببيع إحدى لوحاتها الفنية عن طريق المزاد العلني بمبلغ 200 دولار امريكي، دعما للأسر الفقيرة بمحافظة تعز .
وقالت ثابت في منشوراً جديداً على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر : "لاتزال هناك 3 لوحات فنية مطروحة للمزاد العلني، وسعر اللوحة الواحدة يبدأ من 100دولار " .
وأختتمت ثابت منشورها قائلة : "من يرغب في المشاركة بالمزاد العلني أو اقتناء تلك اللوحات، (والتي ستذهب قيمتها لصالح الفقراء)، التواصل عبر الواتسآب :(https://dalaartist.blogspot.com/?m=1)
أو الفيسبوك :(https://www.facebook.com/profile.php?id=100011666562506)
وتويتر :(https://twitter.com/nxdYxYezKlWXm00/status/1199432130989895681?s=19)
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