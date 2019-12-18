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فنانة تشكيلية تعرض 3 لوحات فنية للبيع دعماً لفقراء تعز
الاربعاء, 18 ديسمبر, 2019 05:15:00 مساءً

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فنانة تشكيلية تعرض 3 لوحات فنية للبيع دعماً لفقراء تعز
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*يمن برس - تعز

أكدت الفنانة التشكيلية دلال ثابت أنها قامت ببيع إحدى لوحاتها الفنية عن طريق المزاد العلني بمبلغ 200 دولار امريكي، دعما للأسر الفقيرة بمحافظة تعز .

وقالت ثابت في منشوراً جديداً على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر : "لاتزال هناك 3 لوحات فنية مطروحة للمزاد العلني، وسعر اللوحة الواحدة يبدأ من 100دولار " .

وأختتمت ثابت منشورها قائلة : "من يرغب في المشاركة بالمزاد العلني أو اقتناء تلك اللوحات، (والتي ستذهب قيمتها لصالح الفقراء)، التواصل عبر الواتسآب :(https://dalaartist.blogspot.com/?m=1)
أو الفيسبوك :(https://www.facebook.com/profile.php?id=100011666562506)
 وتويتر :(https://twitter.com/nxdYxYezKlWXm00/status/1199432130989895681?s=19)
 
يمن برس - فنانة تشكيلية تعرض 3 لوحات فنية للبيع دعماً لفقراء تعز



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خاص - يمن برس

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