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فنانة تشكيلية تعرض 3 لوحات للبيع دعماً لفقراء تعز

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*يمن برس - تعز

أكدت الفنانة التشكيلية دلال ثابت أنها قامت ببيع إحدى لوحاتها الفنية عن طريق المزاد العلني بمبلغ 200 دولار امريكي، دعما للأسر الفقيرة بمحافظة تعز .



وقالت ثابت في منشوراً جديداً على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر : "لاتزال هناك 3 لوحات فنية مطروحة للمزاد العلني، وسعر اللوحة الواحدة يبدأ من 100دولار " .



وأختتمت ثابت منشورها قائلة : "من يرغب في المشاركة بالمزاد العلني أو اقتناء تلك اللوحات، (والتي ستذهب قيمتها لصالح الفقراء)، التواصل عبر الواتسآب :(https://dalaartist.blogspot.com/?m=1)

أو الفيسبوك :(https://www.facebook.com/profile.php?id=100011666562506)

وتويتر :(https://twitter.com/nxdYxYezKlWXm00/status/1199432130989895681?s=19)





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكدت الفنانة التشكيلية دلال ثابت أنها قامت ببيع إحدى لوحاتها الفنية عن طريق المزاد العلني بمبلغ 200 دولار امريكي، دعما للأسر الفقيرة بمحافظة تعز .وقالت ثابت في منشوراً جديداً على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر : "لاتزال هناك 3 لوحات فنية مطروحة للمزاد العلني، وسعر اللوحة الواحدة يبدأ من 100دولار " .وأختتمت ثابت منشورها قائلة : "من يرغب في المشاركة بالمزاد العلني أو اقتناء تلك اللوحات، (والتي ستذهب قيمتها لصالح الفقراء)، التواصل عبر الواتسآب :(https://dalaartist.blogspot.com/?m=1)أو الفيسبوك :(https://www.facebook.com/profile.php?id=100011666562506)وتويتر :(https://twitter.com/nxdYxYezKlWXm00/status/1199432130989895681?s=19)







تعز تشكيلية مزاد



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