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السعودية تبحث ملاحقة أموال الفاسدين وإعادتها لخزينة الدولة
الاربعاء, 18 ديسمبر, 2019 07:30:00 مساءً

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السعودية تبحث ملاحقة أموال الفاسدين وإعادتها لخزينة الدولة
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*يمن برس - متابعات

أجرى رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية مازن الكهموس عدداً من الاجتماعات مع مسؤولين دوليين من أجل بحث سبل التعاون المشترك لملاحقة أموال الفاسدين وإعادتها إلى المملكة.

واجتمع “الكهموس” مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون “جيمس والش”، بحثا خلاله أوجه التعاون لملاحقة أموال الفاسدين، وإعادتها إلى خزينة الدولة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد حالياً في أبو ظبي ويستمر حتى 20 ديسمبر 2019م.

كما بحث ” الكهموس” مع الجانب السويسري مختلف السبل القانونية لاسترداد الأموال المنهوبة للمملكة، تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما بحث مع الجانبين البريطاني والإندونيسي سبل تعزيز التعاون في مجال حماية النزاهة ومكافحه الفساد.

وشملت لقاءات رئيس الهيئة عدداً من المسؤولين عن مبادرة استرداد الأصول المسروقة (StAR)، بحضور ممثلين عن البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة




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خاص - يمن برس

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