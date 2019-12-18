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إصابة خمسة مدنيين جلهم أطفال بانفجار لغم حوثي في الجوف

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*يمن برس - الجوف





أصيب اليوم الأربعاء خمسة مدنيين بينهم أطفال جراء انفجار لغم أرضي حوثي في مديرية المتون غرب محافظة الجوف.



مصادر محلية بمحافظة الجوف قالت إن لغما أرضيا زرعته ميليشيا الحوثي انفجر بسيارة هايلوكس وعلى متنها عدد من المدنيين أثناء مرورها بإحدى الطرق الفرعية بمديرية المتون ما أدى إلى إصابة خمسة مدنيين بينهم أربعة أطفال.



وأضافت المصادر أن الأطفال الذين تعرضوا للإصابة هن: “نجوى علي الحاسر” 10 سنوات و”أقمار الحاسر” 9 سنوات و”قمر الحاسر” 7 سنوات و”عهد محمد هايلة” 6 سنوات وحالتهن حرجة للغاية.



وتأتي هذه الحادثة عقب يومين من انفجار مماثل للغم أرضي حوثي بسيارة تقل 16 راكبا في منطقة القيسين أثناء مرورها على طريق اليتمة الحزم شرق مديرية خب والشعف بالجوف.



وتعاني أغلب الطرق الرئيسية والفرعية ومزارع المواطنين من انتشار الألغام الأرضية فيها حيث زرعت المليشيات الحوثية الألغام والعبوات الناسفة وبشكل عشوائي وبدون خرائط ليكون ضحاياها الأبرياء وخصوصاً الأطفال.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أصيب اليوم الأربعاء خمسة مدنيين بينهم أطفال جراء انفجار لغم أرضي حوثي في مديرية المتون غرب محافظة الجوف.مصادر محلية بمحافظة الجوف قالت إن لغما أرضيا زرعته ميليشيا الحوثي انفجر بسيارة هايلوكس وعلى متنها عدد من المدنيين أثناء مرورها بإحدى الطرق الفرعية بمديرية المتون ما أدى إلى إصابة خمسة مدنيين بينهم أربعة أطفال.وأضافت المصادر أن الأطفال الذين تعرضوا للإصابة هن: “نجوى علي الحاسر” 10 سنوات و”أقمار الحاسر” 9 سنوات و”قمر الحاسر” 7 سنوات و”عهد محمد هايلة” 6 سنوات وحالتهن حرجة للغاية.وتأتي هذه الحادثة عقب يومين من انفجار مماثل للغم أرضي حوثي بسيارة تقل 16 راكبا في منطقة القيسين أثناء مرورها على طريق اليتمة الحزم شرق مديرية خب والشعف بالجوف.وتعاني أغلب الطرق الرئيسية والفرعية ومزارع المواطنين من انتشار الألغام الأرضية فيها حيث زرعت المليشيات الحوثية الألغام والعبوات الناسفة وبشكل عشوائي وبدون خرائط ليكون ضحاياها الأبرياء وخصوصاً الأطفال.







الجوف لغم اطفال



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