تحذير طبي.. هذه الأطعمة تسبب أمراضاً قاتلة

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

*يمن برس - متابعات

وجهت الجمعية الألمانية للتغذية، تحذيراً للمستهلكين من المخاطر المتوقعة على الصحة عند تناول الأغذية المصنّعة، وذكرت إضافة إلى أنها تؤدي إلى البدانة فإنها ترفع أيضًا خطر الإصابة بأمراض القلب والأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وأرجعت الجمعية السبب في ذلك إلى أن الأغذية المصنّعة تحتوي على ما يُعرف بالدهون المتحولة Trans fats، التي ترفع نسبة الكوليسترول الضار بالدم؛ مما يؤدي إلى تصلب وانسداد الشرايين.

ونصحت الجمعية -وفقا لوكالة الأنباء الألمانية- المستهلكين بالإقلال من الأغذية المصنعة مثل البطاطس المحمرة، ورقائق البطاطس، والمخبوزات، والحلويات، والأطعمة الجاهزة، والوجبات السريعة، حتى يتمتعوا بجسم صحيح وصحة سليمة.