 الصفحة الرئيسية / طب وصحة / تحذير طبي.. هذه الأطعمة تسبب أمراضاً قاتلة
تحذير طبي.. هذه الأطعمة تسبب أمراضاً قاتلة
الاربعاء, 18 ديسمبر, 2019 08:25:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تحذير طبي.. هذه الأطعمة تسبب أمراضاً قاتلة
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعات
 

وجهت الجمعية الألمانية للتغذية، تحذيراً للمستهلكين من المخاطر المتوقعة على الصحة عند تناول الأغذية المصنّعة، وذكرت إضافة إلى أنها تؤدي إلى البدانة فإنها ترفع أيضًا خطر الإصابة بأمراض القلب والأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وأرجعت الجمعية السبب في ذلك إلى أن الأغذية المصنّعة تحتوي على ما يُعرف بالدهون المتحولة Trans fats، التي ترفع نسبة الكوليسترول الضار بالدم؛ مما يؤدي إلى تصلب وانسداد الشرايين.

ونصحت الجمعية -وفقا لوكالة الأنباء الألمانية-  المستهلكين بالإقلال من الأغذية المصنعة مثل البطاطس المحمرة، ورقائق البطاطس، والمخبوزات، والحلويات، والأطعمة الجاهزة، والوجبات السريعة، حتى يتمتعوا بجسم صحيح وصحة سليمة.




للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
760
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©