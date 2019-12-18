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دعوة حكومية لغريفيث للضغط على الحوثيين وإعادة الكهرباء إلى تعز وإب

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*يمن برس - متابعة خاصة



وجه وزير الخارجية محمد الحضرمي دعوة للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، للتدخل و بذل مساعيه والضغط على جماعة الحوثي لتمكين الفرق الفنية التابعة لوزارة الكهرباء، من إصلاح شبكة خطوط الكهرباء الممتدة من المخا إلى تعز.



وأوضح الحضرمي، في صفحته على “تويتر”، اليوم، أنه بحث مع المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، وجهود تعزيز مسار السلام، وتقييم ما تحقق من اتفاق ستوكهولم، بعد مرور عام على توقيعه.



وتوقفت محطة المخا الكهربائية عقب اندلاع الحرب في تعز، عام 2015، بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية.



وتعد محطة المخا هي محطة بخارية لتوليد الطاقة الكهربائية، وتقع بالقرب من مدينة المخا غربي محافظة تعز، تم إنشاؤها عام 1986، بقدرة تولید 160 ميجا وات.



وتوقفت المحطة أثناء الحرب، وتمت إعادة تأهيلها وصيانتها بدعم التحالف العربي، عام 2017.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وجه وزير الخارجية محمد الحضرمي دعوة للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، للتدخل و بذل مساعيه والضغط على جماعة الحوثي لتمكين الفرق الفنية التابعة لوزارة الكهرباء، من إصلاح شبكة خطوط الكهرباء الممتدة من المخا إلى تعز.وأوضح الحضرمي، في صفحته على “تويتر”، اليوم، أنه بحث مع المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، وجهود تعزيز مسار السلام، وتقييم ما تحقق من اتفاق ستوكهولم، بعد مرور عام على توقيعه.وتوقفت محطة المخا الكهربائية عقب اندلاع الحرب في تعز، عام 2015، بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية.وتعد محطة المخا هي محطة بخارية لتوليد الطاقة الكهربائية، وتقع بالقرب من مدينة المخا غربي محافظة تعز، تم إنشاؤها عام 1986، بقدرة تولید 160 ميجا وات.وتوقفت المحطة أثناء الحرب، وتمت إعادة تأهيلها وصيانتها بدعم التحالف العربي، عام 2017.







كهرباء تعز وإب الحكومة غريفيث



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