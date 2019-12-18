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مركزي صنعاء يمهل حائزي العملة الجديدة 30 يوماً لاستبدالها بنقود إلكترونية

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*يمن برس - خاص



منح البنك المركزي اليمني بصنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، مهلة 30 يوماً للمواطنين الذين يملكون عملة جديدة لاستبدالها بالعملة القديمة أو النقود الالكترونية.



وأقر البنك المركزي في بيان اليوم الأربعاء، تعويض المواطنين من غير "التجار والبنوك والصرافين" بنقد إلكتروني أو بالعملة القديمة عما بحوزتهم من الطبعة الجديدة "حسب السقف المعتمد" من خلال تسليمها خلال 30 يوماً إبتداءً من من يوم غداً الخميس إلى أقرب مركز لوكلاء المحافظ النقدية الإلكترونية.



واعتبر البنك المركزي اليمني بصنعاء في البيان الذي حصل "يمن برس" على نسخة منه، تداول أو حيازة الطبعة الجديدة إضراراً جسيماً بالإقتصاد الوطني والعملة القانونية والمصلحة الوطنية العليا وفق البيان.



وكانت اللجنة الاقتصادية التابعة للحوثيين أصدرت قبل أيام قراراً بمنع تداول وحيازة العملة الجديدة التي طبعت مؤخراً من البنك المركزي اليمني بعدن.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك منح البنك المركزي اليمني بصنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، مهلة 30 يوماً للمواطنين الذين يملكون عملة جديدة لاستبدالها بالعملة القديمة أو النقود الالكترونية.وأقر البنك المركزي في بيان اليوم الأربعاء، تعويض المواطنين من غير "التجار والبنوك والصرافين" بنقد إلكتروني أو بالعملة القديمة عما بحوزتهم من الطبعة الجديدة "حسب السقف المعتمد" من خلال تسليمها خلال 30 يوماً إبتداءً من من يوم غداً الخميس إلى أقرب مركز لوكلاء المحافظ النقدية الإلكترونية.واعتبر البنك المركزي اليمني بصنعاء في البيان الذي حصل "يمن برس" على نسخة منه، تداول أو حيازة الطبعة الجديدة إضراراً جسيماً بالإقتصاد الوطني والعملة القانونية والمصلحة الوطنية العليا وفق البيان.وكانت اللجنة الاقتصادية التابعة للحوثيين أصدرت قبل أيام قراراً بمنع تداول وحيازة العملة الجديدة التي طبعت مؤخراً من البنك المركزي اليمني بعدن.







صنعاء البنك المركزي العملة الجديدة



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