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اضطرابات في سوق الصرف إثر تراجع الريال اليمني (الأسعار الآن)
الاربعاء, 18 ديسمبر, 2019 10:10:00 مساءً

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اضطرابات في سوق الصرف إثر تراجع الريال اليمني (الأسعار الآن)
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*يمن برس - خاص
واصل الريال اليمني انهياره أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة اليوم الأربعاء.

فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:



صنعاء
الدولار الأمريكي

شراء: 590  ريال
بيع: 592 ريال

الريال السعودي
شراء: 155.5  ريال
بيع: 155.9 ريال
 
عدن:

الدولار الأمريكي
شراء: 602 ريال
بيع: 605 ريال

الريال السعودي
شراء: 158.5  ريال
بيع:  159 ريال

 


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