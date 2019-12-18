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الحريري يعلن عدم ترشحه لرئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة
الاربعاء, 18 ديسمبر, 2019 10:30:00 مساءً

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الحريري يعلن عدم ترشحه لرئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة

*يمن برس - متابعات

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري الأربعاء عدم ترشحه لرئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة.

وأضاف أنه سيشارك الخميس في الاستشارات النيابية "مع إصراري على عدم تأجيلها تحت أي ذريعة".

وقال في بيان "لما تبين لي أنه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل، فإنني أعلن انني لن أكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة".

وأوضح الحريري أنه وجه دعوة لكتلة المستقبل النيابية للاجتماع صباح الخميس لتحديد موقفها من مسألة التسمية.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية. وبدا الحراك عابرا للطوائف والمناطق ولم يستثن حاكما أو زعيما بل يصر المتظاهرون على رحيل الطبقة السياسية كاملة، متهمين إياها بالفساد مع تحميلها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي.




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خاص - يمن برس

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