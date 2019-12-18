 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / تدفق سفن الوقود إلى ميناء الحديدة وأزمة مشتقات نفطية في صنعاء!
تدفق سفن الوقود إلى ميناء الحديدة وأزمة مشتقات نفطية في صنعاء!
الاربعاء, 18 ديسمبر, 2019 10:48:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تدفق سفن الوقود إلى ميناء الحديدة وأزمة مشتقات نفطية في صنعاء!
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - خاص

أعلنت شركة النفط الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، دخول سفينة مشتقات نفطية جديدة إلى ميناء الحديدة (غربي اليمن).

 

وقال الناطق باسم الشركة، أمين الشباطي، في بيان حصل "يمن برس" على نسخة منه، إن السفينة "سي أدور" دخلت ميناء الحديدة محملة بـ 28 ألف و994 طن من البنزين.

 

 

والسفينة "سي أدور" هي ثالث سفينة نفطية تصل إلى غاطس ميناء الحديدة خلال ثلاثة أيام.

 

وكانت شركة النفط الخاضعة لسيطرة الحوثين، أعلنت الأحد والاثنين، عن وصول السفينتين سي هارت و نعمة إلى غاطس ميناء الحديدة (غربي البلاد).

 

وتزامن وصول السفينة سي أدور مع بوادر أزمة مشتقات نفطية في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.




للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
623
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©