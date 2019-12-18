تدفق سفن الوقود إلى ميناء الحديدة وأزمة مشتقات نفطية في صنعاء!

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*يمن برس - خاص

أعلنت شركة النفط الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، دخول سفينة مشتقات نفطية جديدة إلى ميناء الحديدة (غربي اليمن).

وقال الناطق باسم الشركة، أمين الشباطي، في بيان حصل "يمن برس" على نسخة منه، إن السفينة "سي أدور" دخلت ميناء الحديدة محملة بـ 28 ألف و994 طن من البنزين.

والسفينة "سي أدور" هي ثالث سفينة نفطية تصل إلى غاطس ميناء الحديدة خلال ثلاثة أيام.

وكانت شركة النفط الخاضعة لسيطرة الحوثين، أعلنت الأحد والاثنين، عن وصول السفينتين سي هارت و نعمة إلى غاطس ميناء الحديدة (غربي البلاد).

وتزامن وصول السفينة سي أدور مع بوادر أزمة مشتقات نفطية في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.