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خلل في "واتساب" يرسل رسائل جماعية مدمرة
الاربعاء, 18 ديسمبر, 2019 11:40:00 مساءً

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خلل في "واتساب" يرسل رسائل جماعية مدمرة

*يمن برس - متابعات

 

كشفت شركة Check Point للأمن السيبراني عن خلل كبير في تطبيق واتساب يسمح بإحداث مشاكل تقنية في محادثات المجموعة وتعطيل التطبيق لجميع الأعضاء.

وبحسب الخبراء، فإن المشكلة تؤدي إلى تعطل سريع وكامل لتطبيق واتساب بأكمله لجميع أعضاء المجموعة، بعد إرسال رسالة دردشة جماعية مدمرة.

ويعد الخلل شديد الخطورة بحيث يضطر أي شخص متأثر إلى إلغاء تثبيت واتساب وإعادة تثبيته على هواتفه أو أجهزته لاستخدامه مرة أخرى، وبمجرد إعادة التثبيت، لن يتمكن المستخدم من العودة إلى الدردشة الجماعية أو الوصول إلى أي من سجلات الدردشة للمجموعة.

وجرى إبلاغ الشركة المطورة للتطبيق بالثغرة الأمنية وأصدرت إصلاحا، وأوصت شركة Check Point بوجوب تحديث المستخدمين التطبيق إلى أحدث إصدار لحماية أنفسهم من الهجوم.


 


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خاص - يمن برس

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