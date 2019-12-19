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نتيجة غير متوقعة لكلاسيكو الثأر بين برشلونة والريال

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*يمن برس - متابعات

حسم التعادل السلبي، مواجهة الكلاسيكو بين القطبين برشلونة وريال مدريد، المؤجلة من الجولة العاشرة في الليجا، في معقل البلوجرانا الكامب نو.



وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده إلى 36 نقطة في صدارة الليجا بفارق الأهداف، ويواصل ريال مدريد مُلاحقته بنفس عدد النقاط في الوصافة.



بدأ ريال مدريد المُباراة بضغط قوي على دفاعات برشلونة، وظهر أول تهديد للأبيض في الدقيقة 10، بتسديدة من الفرنسي كريم بنزيما من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها بسهولة الحارس مارك أندريه تير شتيجن.



وأنقذ بيكيه، فريقه من استقبال الهدف الأول في الدقيقة 17، حيث حصل ريال مدريد على ركلة ركنية، وصلت إلى فاران الذي سدد بالرأس، لكن تألق بيكيه في تشتيت الكرة من على خط المرمى برأسه.

وأهدر راموس، فرصة سهلة في الدقيقة 24، حيث استقبل كرة عرضية من الطرف الأيسر عبر فيرلاند ميندي، وسدد برعونة بجانب القائم الأيمن لتير شتيجن.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك حسم التعادل السلبي، مواجهة الكلاسيكو بين القطبين برشلونة وريال مدريد، المؤجلة من الجولة العاشرة في الليجا، في معقل البلوجرانا الكامب نو.وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده إلى 36 نقطة في صدارة الليجا بفارق الأهداف، ويواصل ريال مدريد مُلاحقته بنفس عدد النقاط في الوصافة.بدأ ريال مدريد المُباراة بضغط قوي على دفاعات برشلونة، وظهر أول تهديد للأبيض في الدقيقة 10، بتسديدة من الفرنسي كريم بنزيما من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها بسهولة الحارس مارك أندريه تير شتيجن.وأنقذ بيكيه، فريقه من استقبال الهدف الأول في الدقيقة 17، حيث حصل ريال مدريد على ركلة ركنية، وصلت إلى فاران الذي سدد بالرأس، لكن تألق بيكيه في تشتيت الكرة من على خط المرمى برأسه.وأهدر راموس، فرصة سهلة في الدقيقة 24، حيث استقبل كرة عرضية من الطرف الأيسر عبر فيرلاند ميندي، وسدد برعونة بجانب القائم الأيمن لتير شتيجن.







برشا الريال كلاسيكو



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