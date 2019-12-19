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طقس سيء خلال الساعات القادمة وتحذير رسمي للمواطنين
الخميس, 19 ديسمبر, 2019 01:15:00 صباحاً

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طقس سيء خلال الساعات القادمة وتحذير رسمي للمواطنين
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*يمن برس - متابعة خاصة

حذّر المركز الوطني للأرصاد من كتلة غبار واسع الانتشار مصدرها شمال ووسط الجزيرة العربية خلال الساعات المقبلة.

 

وتوقع المركز في نشرته الجوية الصادرة، يوم الأربعاء، تأثر صحاري محافظات حضرموت، الجوف، مأرب وشبوة من كتلة الغبار.

 

وأشار إلى أنه من المحتمل أن تتأثر بكتلة الغبار خلال الساعات المقبلة أجزاء من المرتفعات الجبلية، لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء وذمار، ويرافقها انخفاض في درجات الحرارة الصغرى بمعدل درجة إلى درجتين مئوية على أجزاء من المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية“.

 

وأهاب المركز بالمواطنين أخذ الاحتياطات اللازمة بالمناطق المتوقع تأثرها بموجة الغبار وكذا المناطق المتوقع فيها انخفاض درجات الحرارة الصغرى من الأجواء الباردة.




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خاص - يمن برس

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