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الانتقالي يواصل قطع طريق عدن- أبين لليوم الثالث على التوالي
الخميس, 19 ديسمبر, 2019 02:02:00 صباحاً

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الانتقالي يواصل قطع طريق عدن- أبين لليوم الثالث على التوالي
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*يمن برس - متابعة خاصة

تواصل قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الحنوبي، لليوم الثالث على التوالي احتجاز شاحنات نقل تجارية كبيرة بالقرب من نقطة “العلم”، في الطريق الرابط بين محافظتي عدن وأبين، (جنوبي البلاد).

ومنعت القوات الموالية للانتقالي مرور الشاحنات المحملة بالبضائع إلى عدن، احتجاجاً على عدم إطلاق سراح منتسبيعا المحتجزين لدى قوات الجيش الوطني في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

وتغلق قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي الطريق بشكل كامل، منذ يوم الإثنين الماضي، وترفض مرور شاحنات النقل الكبيرة من وإلى مدينة عدن.




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خاص - يمن برس

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