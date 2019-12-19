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مجموعة تقتحم مدرسة بالأمانة وتعتدي على معلم بالضرب حتى الموت "تفاصيل"
الخميس, 19 ديسمبر, 2019 08:35:00 صباحاً

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مجموعة تقتحم مدرسة بالأمانة وتعتدي على معلم بالضرب حتى الموت "تفاصيل"
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*يمن برس - خاص

قتل معلم في إحدى المدارس الأهلية بالعاصمة صنعاء، إثر اعتداء أحد أولياء الأمور وعصابة ترافقه بالضرب حتى الموت. 

وقال بيان صادر عن الجمعية الوطنية للمدارس الأهلية بالعاصمة صنعاء حصل "يمن برس" على نسخة منه إن مجموعة اقتحمت مدرسة كيان التربوية بمديرية السبعين، وانتهكت حرمة المدرسة أثناء الدوام الرسمي، وفي وجود طلاب المدرسة وطاقمها، وقاموا بالاعتداء بالضرب على الأستاذ فيصل سعد الريمي بالضرب العنيف حتى الوفاة. 

وأكد البيان أن المجني عليه فقد الوعي بسبب الاعتداء عليه، وتم إسعافه لإنقاذ حياته، إلا أن كل المحاولات كانت غير مجدية، ليفارق الحياة بعدها.

ودان بيان الجمعية الوطنية للمدارس الأهلية بصنعاء هذه الجريمة، واعتبرها تصرفًا يفتقر لأبسط معاني الانسانية، وتنكرها جميع الأعراف والأعيان، وتتعارض مع جميع القيم والمبادئ والأخلاق لمجتمعنا اليمني

وقالت الجمعية في بيانها "لأجل هذه الحادثة الاليمة، فإن الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمدارس الأهلية وجميع المدارس الأعضاء ترفع أشد عبارات الاستنكار والإدانة ضد من قاموا بهذه الفعلة الشنعاء، وتتوجه للمجتمع بالعزاء في القيم والأخلاق"، مناشدة السلطات بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإنزال أشد العقوبات بالقتلة، وإعادة الاعتبار والقيمة للعاملين في القطاع التربوي.

ويعاني المعلمون من الاعتداءات المتكررة منذ انقلاب مليشيات الحوثي وسيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014.

وتقول تقارير سابقة إن الحوثيين ارتكبوا 21 جريمة قتل لتربويين، إلى جانب خمس حالات تعذيب حتى الموت، كما ارتكبوا 297 اعتداءً وتهديدًا بالتصفية لمعلمين وتربويين في صنعاء، إضافة إلى إصدار 10 أحكام سياسية بالإعدام بحق منتسبين للقطاع التعليمي، بالإضافة إلى قيامهم باعتقال 568 معلمًا وتربويًا في صنعاء، وارتكابهم 92 جريمة إخفاء قسري، و8370 تهجيرًا لمعلمين وتربويين.

كما أقدم الحوثيون على فصل 8929  معلمًا وتربويًا من وظائفهم في صنعاء، في حين اقتحموا 157 مدرسة، وقاموا بالاعتداء على 65 وقفة احتجاجية سلمية نظمها معلمون ومعلمات في صنعاء.


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خاص - يمن برس

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