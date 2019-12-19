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علامات خطيرة.. إذا أحسست بها أسعف نفسك للمستشفى فورًا
الخميس, 19 ديسمبر, 2019 09:39:00 صباحاً

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علامات خطيرة.. إذا أحسست بها أسعف نفسك للمستشفى فورًا
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*يمن برس - وكالات

شددت مؤسسة القلب الألمانية على ضرورة الاتصال بالإسعاف فور الاشتباه في الإصابة بأزمة قلبية، نظرا لأن كل ثانية لها ثمنها مع مثل هذه الحالة الخطيرة.

وأوضحت المؤسسة أن أعراض الإصابة بأزمة قلبية تتمثل في آلام الصدر الشديدة، التي تستمر لمدة أطول من 5 دقائق، وضيق التنفس والتعرق الشديد والغثيان.

ويعد كبار السن ومرضى السكري ومرضى القلب أكثر عُرضة للإصابة بالأزمات القلبية حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.


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خاص - يمن برس

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