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الريال يصل إلى أدنى مستوى له منذ شهرين (آخر تحديث لسعر الصرف)
الخميس, 19 ديسمبر, 2019 02:07:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
واصل الريال اليمني تراجعه أمام الدولار والعملات الأجنبية والذهب مسجلاً حالة من الانهيار المخيف .
وجاءت أسعار الصرف اليوم الخميس الموافق19 ديسمبر كما يلي :
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 158.5
الدولار : 602
الإماراتي : 161.5
العماني : 1545
ذهب كسر 21 : 24,400
(( أسعار البيع ))
السعودي : 159.2
الدولار : 606
الإماراتي : 163.5
العماني : 1570
ذهب كسر 21 : 24,650
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