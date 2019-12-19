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اشتباكات عنيفة شمال غرب الضالع بعد وصول تعزيزات حوثية هي الأكبر

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*يمن برس - متابعة خاصة



اندلعت اشبتاكات عنيفة في جبهات واقعة شمال غرب محافظة الضالع، بين مليشيات الحوثي الانقلابية وقوات الجيش الوطني.



وقالت مصادر عسكرية إن الاشتباكات عنيفة تجددت في عدد من الجبهات شمال وغربي الضالع أهمها الجب، و بتار، و الفاخر، ويستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة.



وتأتي هذه التطورات الجديدة بجبهة الضالع بعد ساعات من وصول تعزيزات حوثية كبيرة قادمة من منطقة دمت وأخرى من إب وصفتها المصادر بأنها الأكبر.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اندلعت اشبتاكات عنيفة في جبهات واقعة شمال غرب محافظة الضالع، بين مليشيات الحوثي الانقلابية وقوات الجيش الوطني.وقالت مصادر عسكرية إن الاشتباكات عنيفة تجددت في عدد من الجبهات شمال وغربي الضالع أهمها الجب، و بتار، و الفاخر، ويستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة.وتأتي هذه التطورات الجديدة بجبهة الضالع بعد ساعات من وصول تعزيزات حوثية كبيرة قادمة من منطقة دمت وأخرى من إب وصفتها المصادر بأنها الأكبر.







المليشيات الحوثية الجيش الوطني الضالع



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