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اشتباكات عنيفة شمال غرب الضالع بعد وصول تعزيزات حوثية هي الأكبر
الخميس, 19 ديسمبر, 2019 02:12:00 مساءً

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اشتباكات عنيفة شمال غرب الضالع بعد وصول تعزيزات حوثية هي الأكبر

*يمن برس - متابعة خاصة

اندلعت اشبتاكات عنيفة في جبهات واقعة شمال غرب محافظة الضالع، بين مليشيات الحوثي الانقلابية وقوات الجيش الوطني. 

وقالت مصادر عسكرية إن الاشتباكات عنيفة تجددت في عدد من الجبهات شمال وغربي الضالع أهمها الجب، و بتار، و الفاخر، ويستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة. 
 
وتأتي هذه التطورات الجديدة بجبهة الضالع بعد ساعات من وصول تعزيزات حوثية كبيرة قادمة من منطقة دمت وأخرى من إب وصفتها المصادر بأنها الأكبر.


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خاص - يمن برس

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