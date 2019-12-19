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وساطة محلية تنجح في إتمام صفقة تبادل أسرى ومختطفين بين الجيش والحوثيين في تعز

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من صفة تبادل أسرى بين الجيش والحوثيين

*يمن برس -تعز

نجحت وساطة محلية، اليوم الخميس،في اتمام صفقة تبادل أسرى بين قوات الجيش الوطني، ومليشيات الحوثي الانقلابية؛ في محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.



وقالت مصادر عسكرية، إنه تم الافراج عن 135 أسير ومختطف من الطرفين.



وأضافت المصادر، إن عملية التبادل التي تمت في منطقة الأقروض، جنوب شرق تعز، أفضت إلى الإفراج عن 60 أسير من مليشيا الحوثي، مقابل الافراج عن 75 من أسرى الجيش ومختطفين.



وأشارت المصادر إلى أن من بين المفرجين عنهم الناشط الحقوقي صامد العامري.



واليوم الخميس، اتهمت الحكومة اليمنية، مليشيا الحوثي الانقلابية، بعرقلة ملف تبادل الأسرى والمعتقلين، مشيرة إلى أن مايتم بين الفينة والأخرى من تبادل للأسرى والمختطفين يتم بوساطات محلية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نجحت وساطة محلية، اليوم الخميس،في اتمام صفقة تبادل أسرى بين قوات الجيش الوطني، ومليشيات الحوثي الانقلابية؛ في محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.وقالت مصادر عسكرية، إنه تم الافراج عن 135 أسير ومختطف من الطرفين.وأضافت المصادر، إن عملية التبادل التي تمت في منطقة الأقروض، جنوب شرق تعز، أفضت إلى الإفراج عن 60 أسير من مليشيا الحوثي، مقابل الافراج عن 75 من أسرى الجيش ومختطفين.وأشارت المصادر إلى أن من بين المفرجين عنهم الناشط الحقوقي صامد العامري.واليوم الخميس، اتهمت الحكومة اليمنية، مليشيا الحوثي الانقلابية، بعرقلة ملف تبادل الأسرى والمعتقلين، مشيرة إلى أن مايتم بين الفينة والأخرى من تبادل للأسرى والمختطفين يتم بوساطات محلية.







الجيش الوطني أسرى الحوثيين



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