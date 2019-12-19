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لغم أرضي يودي بحياة ثلاثة مواطنين بعد يوم من إصابة خمسة أطفال في الجوف

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سيارة بعد انفجارها بلغم أرضي

*يمن برس -خاص

قالت مصادر محلية إن لغماً أرضياً انفجر في سيارة رباعية الدفع أثناء مرورها في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن، متسبباً في وفاة ثلاثة مواطنين وإصابة آخرون.



وأضافت المصادر أن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب آخرون في انفجار لغمين زرعتهما جماعة الحوثي المسلحة في منطقة قيسيين شرق مديرية خب والشعف.



وفي الجوف أيضاً قالت مصادر صحافية إن خمسة أطفال أصيبوا، أمس، جراء انفجار لغم أرضي في مديرية المتون غرب المحافظة.



وأوضحت أن اللغم انفجر بسيارة تقل أطفالاً ومدنيين أثناء مرورها في إحدى الطرق الفرعية بمديرية المتون.



ونشر "يمن برس "يوم أمس أن لغماً أرضياً انفجر بسيارة المواطن "عامر سعيد فحاس" أثناء مرورها في إحدى الطرق الفرعية بالمديرية، ما أدى إلى إصابة 5 أطفال منها حالة حرجة.



وأشارت إحصائية حديثة نشرها حساب "الألغام في اليمن" على تويتر، أن الفترة من 2016 وحتى مطلع 2019، شهدت مقتل 190 مدنياً في المحافظة جراء انفجار الألغام، فيما أصيب نحو385 بعضهم بإعاقات دائمة، ونزح أكثر من 14 ألف شخص من مساكنهم.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت مصادر محلية إن لغماً أرضياً انفجر في سيارة رباعية الدفع أثناء مرورها في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن، متسبباً في وفاة ثلاثة مواطنين وإصابة آخرون.وأضافت المصادر أن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب آخرون في انفجار لغمين زرعتهما جماعة الحوثي المسلحة في منطقة قيسيين شرق مديرية خب والشعف.وفي الجوف أيضاً قالت مصادر صحافية إن خمسة أطفال أصيبوا، أمس، جراء انفجار لغم أرضي في مديرية المتون غرب المحافظة.وأوضحت أن اللغم انفجر بسيارة تقل أطفالاً ومدنيين أثناء مرورها في إحدى الطرق الفرعية بمديرية المتون.ونشر "يمن برس "يوم أمس أن لغماً أرضياً انفجر بسيارة المواطن "عامر سعيد فحاس" أثناء مرورها في إحدى الطرق الفرعية بالمديرية، ما أدى إلى إصابة 5 أطفال منها حالة حرجة.وأشارت إحصائية حديثة نشرها حساب "الألغام في اليمن" على تويتر، أن الفترة من 2016 وحتى مطلع 2019، شهدت مقتل 190 مدنياً في المحافظة جراء انفجار الألغام، فيما أصيب نحو385 بعضهم بإعاقات دائمة، ونزح أكثر من 14 ألف شخص من مساكنهم.







لغم أرضي انفجار الجوف



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