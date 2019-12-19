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عاجل: قوات أمنية تقتحم البنك المركزي وتعتقل مسؤول رفيع بوزارة الداخلية في عدن

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*يمن برس -عدن

اقتحمت قوات أمنية اليوم الخميس البنك المركزي واعتقلت مسؤول رفيع بوزارة الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.



وحسب المصادر فإن قوة أمنية اعتقلت الحميدي أثناء متابعته لصرف مرتبات منتسبي وعودة الداخلية في البنك المركزي بعدن.





وكانت قيادة وزارة الداخلية قد قالت في وقت سابق أن قيادات أمنية بعدن تحاول عرقلة صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية عبر مصرف الكريمي وتصر على صرف المرتبات عبرها .



وأشارت الداخلية إلى أن مثل هذه الأعمال تعرض مرتبات منتسبي الداخلية لأعمال اختلاس كبيرة .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اقتحمت قوات أمنية اليوم الخميس البنك المركزي واعتقلت مسؤول رفيع بوزارة الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.وحسب المصادر فإن قوة أمنية اعتقلت الحميدي أثناء متابعته لصرف مرتبات منتسبي وعودة الداخلية في البنك المركزي بعدن.وكانت قيادة وزارة الداخلية قد قالت في وقت سابق أن قيادات أمنية بعدن تحاول عرقلة صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية عبر مصرف الكريمي وتصر على صرف المرتبات عبرها .وأشارت الداخلية إلى أن مثل هذه الأعمال تعرض مرتبات منتسبي الداخلية لأعمال اختلاس كبيرة .







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