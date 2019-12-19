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مصادر تكشف تفاصيل خطيرة حول وفاة شاب ثلاثيني في أحد سجون الانتقالي بلحج
الخميس, 19 ديسمبر, 2019 03:40:00 مساءً

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الشاب مازن سالم
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الشاب مازن سالم

*يمن برس -لحج
أفادت مصادر محلية، في محافظة لحج جنوب اليمن، بوفاة شاب تحت التعذيب في سجون الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات، بعد أسبوعين من اختفاءه.
 
وقالت المصادر أن الشاب "مازن أحمد سالم محمد" ـ 35 سنة ـ، توفي تحت التعذيب في سجن تابع لمدير أمن لحج المقال والقيادي في الانتقالي الجنوبي "صالح السيد"، بعد أسبوعين من تقديم أسرته بلاغاً أمنيا عن اختفائه.
 
وأضافت المصادر أن إدارة أمن لحج بقيادة المقال "السيد" تواصلت مع أسرة المجني عليه وأبلغوهم بالحضور لاستلام جثته.
 
ونقل الصحفي "عبدالرقيب الهدياني"، عن الأسرة قولها إنهم شاهدوا جثة ولدهم وعليها آثار تعذيب، بعد تعرضه للتعذيب والإخفاء القسري على مدى أسبوعين بعد تلاسن نشب بينه وبين أفراد أمن لحج.
 
وأشار الهدياني إلى أن أسرة الضحية رفضت استلام الجثة وطالبت بفتح تحقيق في كشف ملابسات الجريمة.
 
والضحية "مازن" من سكان بئر أحمد عدن ومتزوج وأب لخمسة أطفال..


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خاص - يمن برس

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