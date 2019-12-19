البطل اليمني"حامد المطري"يحقق إنجازا جديدا ويتأهل إلى دور الثمانية في بطولة آسوية
*يمن برس -متابعة خاصة
حقق بطل اليمن حامد المطري في البطولة الآسيوية للعبة (المواي تاي)، مساء أمس الأربعاء فوزًا مهمًا بالضربة القاضية على منافسه الكويتي ضمن الجولة الثانية من البطولة التي تقام في الإمارات بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من 26 دولة آسيوية.
وتأهل البطل اليمني حامد المطري إلى دور الـ 8 من البطولة التي انطلقت الأربعاء في الإمارات وتستمر لغاية 22 ديسمبر الجاري.
وتستأنف الخميس منافسات البطولة التي تتضمن إقامة أكثر من 60 مباراة في مختلف الأعمار والأوزان.
وسبق وحقق البطل اليمني حامد المطري حزام النخبة الدولية للعبة (المواي تاي) في يونيو الماضي، كما أحرز العديد من الإنجازات الرياضية لليمن أبرزها: لقب بطولة العالم للملاكمة العربية للمحترفين عام 2017 في الأردن.
وتعتبر رياضة Muay Thaï أو الملاكمة التايلاندية من الفنون القتالية، ونشأت منذ عقود في تايلاند وتعتبر من الرياضات الأكثر شعبية في جنوب آسيا .
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