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الحوثيون يثيرون السخرية بتوجيه رسالة إلى القمة الإسلامية المنعقدة في ماليزيا

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من قمة الأمة الأسلامة في ماليزيا

*يمن برس -متابعة خاصة

قالت مليشيا الحوثي المسلحة، إنها تأمل أن تكون القمة الإسلامية المصغرة المنعقدة في العاصمة الماليزية كوالالمبور "فاتحة لمرحلة جديدة من الحوار والعمل الإسلامي المشترك".



ونقلت وكالة "سبأ نت" الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أن ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى"، التابع للجماعة أكد على أهمية القمة التي دعا لها رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد في هذا التوقيت لاتخاذ موقف إسلامي إزاء مختلف القضايا الإسلامية ومنها الحرب على اليمن وصفقة القرن، بالإضافة إلى الأقليات الإسلامية في العالم.



وعبّر الحوثيون عن أملهم في أن تخرج قمة كوالالمبور "بحلول عملية لقضايا الأمة الإسلامية التي يجمعها دين واحد وقبلة واحدة، وأن تعزز من وحدتها وتحررها من الهيمنة والتبعية الاقتصادية والسياسية .



وأثارت رسالة الحوثيين سخرية الكثيرين من أبناء الشعب اليمني الذين ذاقوا مرارة العيش في ظل ممارسات الجماعة المسلحة وانتهاكها الأعراض والحرمات وما تقوم به من حرب جائرة منذ أكثر من سنوات ،لتأتي اليوم وتوجه رسالة لحل قضايا الأمة وتوحيد شعوبها .



وانطلقت، اليوم الخميس، في العاصمة الماليزية كوالالمبور القمة الإسلامية المصغرة التي تتحث إستراتيجية جديدة للتعامل مع القضايا التي يواجهها العالم الإسلامي، بحضور نحو 450 مشاركاً من رؤساء دول وعلماء ومفكرين وممثلين رسميين عن نحو 52 دولة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت مليشيا الحوثي المسلحة، إنها تأمل أن تكون القمة الإسلامية المصغرة المنعقدة في العاصمة الماليزية كوالالمبور "فاتحة لمرحلة جديدة من الحوار والعمل الإسلامي المشترك".ونقلت وكالة "سبأ نت" الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أن ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى"، التابع للجماعة أكد على أهمية القمة التي دعا لها رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد في هذا التوقيت لاتخاذ موقف إسلامي إزاء مختلف القضايا الإسلامية ومنها الحرب على اليمن وصفقة القرن، بالإضافة إلى الأقليات الإسلامية في العالم.وعبّر الحوثيون عن أملهم في أن تخرج قمة كوالالمبور "بحلول عملية لقضايا الأمة الإسلامية التي يجمعها دين واحد وقبلة واحدة، وأن تعزز من وحدتها وتحررها من الهيمنة والتبعية الاقتصادية والسياسية .وأثارت رسالة الحوثيين سخرية الكثيرين من أبناء الشعب اليمني الذين ذاقوا مرارة العيش في ظل ممارسات الجماعة المسلحة وانتهاكها الأعراض والحرمات وما تقوم به من حرب جائرة منذ أكثر من سنوات ،لتأتي اليوم وتوجه رسالة لحل قضايا الأمة وتوحيد شعوبها .وانطلقت، اليوم الخميس، في العاصمة الماليزية كوالالمبور القمة الإسلامية المصغرة التي تتحث إستراتيجية جديدة للتعامل مع القضايا التي يواجهها العالم الإسلامي، بحضور نحو 450 مشاركاً من رؤساء دول وعلماء ومفكرين وممثلين رسميين عن نحو 52 دولة.







الحوثيين رسالة الأمة



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